Водолацкий: страны Балтии осудят Польшу за открытие КПП на границе с Белоруссией

Для них главное выдержать свою марку, показать, что "на зло бабушке уши отморожу", считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Польша после открытия КПП на границе с Белоруссией должна готовиться к осуждению со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Польша возобновила в 00:00 (02:00 мск) 17 ноября пропуск транспорта на двух закрытых в предыдущие годы погранпереходах на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице.

"Прибалты (Литва, Латвия и Эстония - прим. ТАСС) сегодня стараются всем показать, что они стоят в авангарде русофобской политики, что они огромны, что у них боеспособная армия численностью 103 человека, они могут диктовать России условия. Поэтому они не будут смотреть на инициативы Польши, Венгрии, Словакии. То, что Польша открыла КПП, дала зеленый свет и машины пошли, для прибалтов это наоборот подогрев начать выступать уже против Польши: что Польша слабая, Польша прогнулась, Польша не может держать удар, у них нет стержня", - сказал собеседник агентства.

Главная задача стран Прибалтики в настоящее время, отметил Водолацкий, заключается в дальнейшем разжигании войны на территории Украины и разрушении экономики России. При этом, их собственная экономика находится в не лучшем состоянии.

"Сегодня количество граждан [стран] Прибалтики, проживающих за чертой бедности, идет вверх. Но для них главное выдержать свою марку, показать, что "на зло бабушке уши отморожу". Поэтому для них экономика сегодня не является прерогативой. Они надеются, что Евросоюз будет им помогать в той, как они считают, мнимой борьбе с Россией и поддержит их экономику", - добавил Водолацкий.

Литва под предлогом борьбы с контрабандой - переброской на метеозондах с территории Белоруссии более дешевых сигарет - 29 октября на месяц закрыла автодорожную белорусско-литовскую границу. В Вильнюсе утверждали, что белорусские власти умышленно не борются с контрабандистами.