Медведев назвал коррупционной сделку по Rafale для Киева

Зампред Совбеза РФ предположил, что когда Владимира Зеленского привлекут к ответственности, европейские политики будут говорить, что ничего не знали

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал коррупционной сделку Украины и Франции по истребителям Rafale и предположил, что когда киевскому руководству предъявят обвинения, западные лидеры будут уверять всех в собственном неведении. Пост политика на английском опубликован в X.

"Какую чушь будут нести европейские болваны вроде Микрона и компании, когда коррумпированного киевского наркомана привлекут к ответственности? "Мы ничего не знали" или "Мы должны были помочь бедным украинцам" и прочую чепуху. Возможно, они тоже участвовали в коррупционной схеме с истребителями Rafale. Что скажете, французы?" - написал Медведев.

17 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение об оказании военной помощи Киеву. Как заявил Зеленский, Киев рассчитывает получить от Франции "100 истребителей Rafale". По данным телеканала LCI, сделка может обойтись Парижу в €15 млрд.

За день до этого газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские источники писала, что политическая карьера Владимира Зеленского скомпрометирована из-за коррупционного скандала в стране.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Владимира Зеленского", министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался финансовыми махинациями. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.

На минувшей неделе премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.