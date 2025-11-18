Небензя: реализация плана Трампа по Газе ложится на его сторонников

Речь прежде всего о представителях "арабо-мусульманской восьмерки", уточнил постоянный представитель России при ООН

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя © Michael M. Santiago/ Getty Images

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе после принятия американского проекта резолюции в Совете Безопасности (СБ) ООН полностью ложится на его авторов и сторонников, прежде всего из числа арабских государств. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Ранее СБ ООН принял американский проект резолюции, РФ и Китай воздержались от голосования. "Мы хотели бы <...> рассчитывать, что США на деле продемонстрируют свой миротворческий потенциал, оценивать который можно будет по тому, насколько им в реальности удастся обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями, отвечающими как интересам израильтян в обеспечении собственной безопасности, так и праву палестинцев на собственное государство, - сказал Небензя в своем выступлении после голосования. - Теперь реализация плана президента Дональда Трампа целиком ложится на его авторов и сторонников, прежде всего из числа арабо-мусульманской восьмерки".

Глава российского диппредставительства добавил, что РФ ценит усилия США и других посредников, которым удалось остановить "горячую фазу" конфликта, однако напомнил о том, что "есть печальный опыт, когда продавленные США решения по палестино-израильскому конфликту приводили к обратному от задуманного результату". "Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", - резюмировал он.

Постоянное представительство США при ООН сообщало, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия уточнила, что вела переговоры в СБ ООН по своему документу с начала ноября.