Россия не стала вносить свой проект резолюции по Газе в СБ ООН

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя также отметил, что членам Совета Безопасности "фактически не дали времени на добросовестную работу и поиск компромиссов"

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Россия приняла к сведению позицию многих арабо-мусульманских государств, которые выступили в поддержку американского проекта резолюции СБ ООН по Газе, и не стала в конечном счете вносить на рассмотрение органа свой проект резолюции. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Ранее постпредство РФ при ООН сообщало, что Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Газе. В ходе голосования по американскому документу РФ и Китай воздержались. "Россия приняла к сведению позицию Рамаллы, а также многих арабо-мусульманских государств, выступивших в поддержку американского проекта во избежание возобновления кровопролития в анклаве. В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект, целью которого было внести поправки в концепцию США для ее приведения в соответствие с согласованными резолюциями ООН, - сказал Небензя в ходе выступления после голосования. - Но не стоит и ликовать: сегодня печальный день для Совета. Помимо желания заинтересованных сторон, есть еще такое понятие, как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены".

Глава российского диппредставительства также отметил, что членам Совета Безопасности "фактически не дали времени на добросовестную работу и поиск компромиссов". "Выкручивание рук по столицам и делегациям здесь в Нью-Йорке добросовестной работой не назовешь", - указал он.

Постоянное представительство США при ООН сообщало, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия уточнила, что вела переговоры в СБ ООН по своему документу с начала ноября.