В посольстве РФ рассказали о планах Лондона отказаться от российского урана

Это произойдет за счет поставок из США, сказали в диппредставительстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Великобритания собирается полностью отказаться от закупок российского урана к 2028 году. Об этом сообщили газете "Известия" в посольстве РФ в Лондоне.

"Ранее местное правительство намеревалось полностью отказаться от российского урана к 2030 году, однако в рамках недавней "сделки технологического процветания" с американцами график сдвинули на 2028 год. Вполне понятно, что [это произойдет] за счет поставок из США, уже имевших опыт замещения российского топлива на Украине", - сообщили изданию в посольстве.

Отмечается, что речь идет не о прямых поставках топлива из США. Британия планирует закупать топливо российского происхождения, принадлежащее французской компании EDF.

Кроме того, по данным газеты, помочь Британии в полном отказе от российского урана могут Канада, Франция и Япония.