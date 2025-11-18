Ульянов: Израиль подрывает создание на Ближнем Востоке свободной от ОМУ зоны

Отказ еврейского государства от участия в Конференции ООН по созданию в регионе зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения "может рассматриваться как самоизоляция и пренебрежение диалогом", заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 18 ноября. /ТАСС/. Неучастие Израиля в работе Конференции ООН по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (ЗСОМУ), подрывает соответствующий процесс в регионе. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на шестой сессии этой конференции ООН.

"Главной трудностью в процессе Конференции ООН по ЗСОМУ остается неучастие в нем Израиля. Если отказ США, хоть и вызывает сожаление, но не имеет практического значения для работы форума, то без вовлечения Израиля реализовать в полной мере стоящие перед конференцией задачи невозможно", - сказал он.

"Со своей стороны настойчиво проводим мысль о том, что отказ израильтян от участия в конференции может рассматриваться как самоизоляция и пренебрежение диалогом, готовность к которому демонстрируют другие страны региона, оставляющие дверь для подключения Израиля открытой", - добавил российский постпред.