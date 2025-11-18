Дмитриев рассказал о роли России в принятии резолюции по Газе

Москва воздержалась при голосовании, что позволило принять документ, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия воздержалась в ходе голосования по американскому проекту резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе, это и поспособствовало ее принятию. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Россия воздержалась при голосовании, что позволило принять эту резолюцию", - написал Дмитриев в Х.

СБ ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались.