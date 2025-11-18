Дмитриев рассказал о роли России в принятии резолюции по Газе
Редакция сайта ТАСС
04:03
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия воздержалась в ходе голосования по американскому проекту резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе, это и поспособствовало ее принятию. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Россия воздержалась при голосовании, что позволило принять эту резолюцию", - написал Дмитриев в Х.
СБ ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались.