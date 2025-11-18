Сенатор Волошин: отказ поддержать резолюцию по борьбе с героизацией нацизма опасен для ЕС

Политик отметил, что откровенно тревожит противостояние попыткам борьбы с фашистским наследием со стороны Германии, Италии и Японии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Решение выступить против принятой Генассамблеей ООН резолюции РФ по борьбе с героизацией нацизма говорит о попытках Украины и Европы легализовать подобную идеологию и выглядит не просто цинично, но и опасно, в первую очередь, для жителей стран Запада, такое мнение в беседе с ТАСС высказал сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Особенно показательной выглядит позиция тех государств, которые проголосовали против - Украины, стран Прибалтики, Молдовы, стран Евросоюза, включая и Германию. Режимы в Восточной Европе годами превращают прославление коллаборационистов в государственную политику, проводят факельные шествия, уничтожают памятники советским воинам. Теперь они пытаются легализовать эти практики на международной арене. Это не просто цинично, это опасно, в первую очередь для их же собственных обществ", - сказал Волошин.

Он отметил, что откровенно тревожит противостояние попыткам борьбы с фашистским наследием со стороны Германии, Италии и Японии. "Нации, которые знают цену трагедии XX века и имеют в своей истории печальный период фашизма как государственной идеологии, сегодня почему-то становятся в один ряд с теми, кто в угоду конъюнктуре пытаются противостоять здоровой и объективно правильной позиции Российской Федерации. История подобные ошибки не прощает", - отметил сенатор.

Как добавил Волошин, поддержка инициативы РФ со стороны 114 государств мира свидетельствует о том, что большинство стран "не готовы закрывать глаза на опаснейшие попытки переписать историю и обелить нацизм, которые все чаще встречаются в Европе". "Россия и дальше будет последовательно защищать правду о Великой Победе, бороться с попытками героизации нацистских преступников и защищать память о миллионах жертв Второй мировой войны. В год 80-летия Победы это особенно важно, и поддержка большинства государств мира показывает, что мы не одни в этой борьбе", - подытожил он.

Ранее Третий комитет ГА ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Документ поддержали 114 стран, 52 выступили против, 12 воздержались. Среди проголосовавших против - Венгрия, Канада, Словакия, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили в том числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Бразилия, Израиль, Китай, Куба, Сербия. Резолюция традиционно вносится РФ и принимается с 2005 года.