Краснов: исключение из разъяснений норм Конвенции СЕ не должно снизить правовую защиту

Представленный на обсуждение проект постановления пленума касается значимых и важных аспектов, отметил председатель Верховного суда России

Редакция сайта ТАСС

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Верховный суд РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Исключение из разъяснений судам ссылок на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод не должно снижать реальную правовую защиту прав граждан. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума, где рассматривался проект постановления о признании утратившим силу постановления пленума от 27 июня 2013 года № 21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней", а также ссылок на Европейскую конвенцию из более чем двух десятков постановлений пленума за 1999-2019 годы.

"Представленный на обсуждение проект постановления пленума касается значимых и важных аспектов. Перед разработчиками стояла задача не просто "зачистить" действующие постановления пленума от прекративших свое действие международных договоров РФ, но и особое внимание уделено тому, чтобы при этом не произошло снижение уровня правовой защиты наших граждан, что полностью соответствует позиции Верховного суда РФ по вопросу соблюдения прав и свобод человека", - заявил Краснов.

По его словам, он ознакомился с поступившими замечаниями и тоже считает необходимым доработать это постановление. По итогу обсуждения для доработки текста создана редакционная комиссия, в состав которой включены зампредседателя Верховного суда - председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов, судьи Верховного суда, представители Генпрокуратуры и Минюста.

Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, а 23 февраля 2023 года приняла закон о выходе из ряда международных договоров Совета Европы, включая Европейскую конвенцию. В подготовленном проекте пленума предлагается также исключить в разъяснениях судьям ссылки на практику Европейского суда по правам человека, на рекомендации Комитета министров Совета Европы и доклады Европейского комитета по предупреждению пыток.