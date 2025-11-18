Путин назначил посла России в Вануату

Им стал Михаил Петраков

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом РФ в островной Республике Вануату. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Петракова Михаила Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Вануату по совместительству", - следует из документа.

Ранее в этом году Петраков также стал послом РФ в Австралии и Республике Фиджи.

Петраков находится на дипломатической службе с 1982 года. С 2019 по 2021 годы занимал должность директора департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Затем был назначен спецпредставителем президента РФ по делимитации и демаркации государственной границы со странами СНГ. Награжден орденами Дружбы и Почета. Владеет английским языком и хинди.

В новость внесена правка (12:54 мск) - передается повторно в связи с уточнением названия в третьем абзаце, верно - Республике Фиджи.