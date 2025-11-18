Володин: все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены

Председатель Госдумы отметил, что некоторые стандарты жизни даже повысят

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Государство выполнит все свои социальные обязательства перед гражданами, а некоторые стандарты жизни даже будут повышены. Об этом журналистам рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

"Мы можем с уверенностью сказать, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Более того, мы принимаем более высокие стандарты. И, конечно, ни в чем не будут нуждаться участники специальной военной операции, мы постарались сделать все для этого", - сказал Володин.

Он также обратил внимание, что бюджет принимается "в непростых условиях вызовов". "Более 30 тысяч санкций объявлены нашей стране. Вы видите, какие недружественные действия со стороны Евросоюза предпринимается в отношении наших активов", - отметил председатель Госдумы.