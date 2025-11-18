Песков: Киев не направлял информацию о готовности возобновить переговоры

Украина также не передавала ответ на мирные инициативы России, сообщил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Украинская сторона не передавала ответ на мирные инициативы России, равно как и информацию о готовности возобновить переговоры с Москвой. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, пока никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, [Владимир] Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, к которым, вероятно, присоединится господин [cпецпосланник президента США Стивен] Уиткофф", - сказал Песков, отметив, что Кремль будет ждать результатов этих переговоров.

Ранее Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров" по украинскому урегулированию. По его словам, делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений. Агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщило, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским.