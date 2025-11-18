Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной
Редакция сайта ТАСС
09:40
обновлено 09:48
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия открыта к переговорам с Украиной, позиция Москвы известна в Вашингтоне, Стамбуле и Киеве. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция известна, она хорошо известна и в Стамбуле, и хорошо известна в Киеве", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, направляла ли украинская сторона России какую-либо информацию о готовности возобновить переговоры.