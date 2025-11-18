Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что состоится обстоятельная беседа

Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 ноября проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который находится в Москве для участия в заседании Совета глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин примет сегодня находящегося в России премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Состоится обстоятельная беседа", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, 18 ноября в графике президента запланировано множество внутренних мероприятий, в том числе непубличных. А вечером глава государства примет находящегося в Москве главу монгольского кабмина Гомбожавын Занданшатара.