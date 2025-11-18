Песков: Париж продолжает разжигать военные настроения
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Франции продолжают вооружать киевский режим и никоим образом не способствуют делу мира. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Парижа поставить Украине 100 истребителей Rafale.
"Франция продолжает вооружать киевский режим. Франция делает это сейчас, планирует это делать завтра. К сожалению, Париж никоим образом не способствует делу мира, Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений", - сказал представитель Кремля.