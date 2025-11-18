Песков указал, когда стоит говорить о готовности Киева искать выход из конфликта

Ее можно будет оценить, когда Владимир Зеленский представит свои предложения, наличие которых он анонсировал перед поездкой в Стамбул, заявил пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Говорить о готовности Киева искать выход из конфликта можно только тогда, когда Владимир Зеленский представит свои предложения, наличие которых он анонсировал перед поездкой в Стамбул. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чем идет речь. Когда мы узнаем, мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль в заявлении Зеленского о наличии неких наработанных решений, которые он планирует предложить партнерам в Стамбуле, готовность Киева к реальному диалогу.

Ранее Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров" по украинскому урегулированию. По его словам, делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений. Агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщило, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским