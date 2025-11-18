Кремль считает преждевременным оценивать работу нового главы Минтранса Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Андрей Никитин работает очень активно и принимает участие во многих мероприятиях

Министр транспорта РФ Андрей Никитин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Оценивать работу нового министра транспорта России Андрея Никитина пока преждевременно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно об этом говорить. [Он] недавно начал работать, [работает] очень активно и принимает участие во многих мероприятиях, в том числе с президентом России. Задач много стоит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу нового главы Минтранса.

Президент России Владимир Путин 8 июля подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса. На этом посту он сменил Романа Старовойта. Старовойт утром 7 июля был освобожден указом президента от должности министра транспорта. Причина указана не была. В этот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Одинцовском городском округе было обнаружено тело экс-министра, основная версия - самоубийство.

Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта РФ. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область. Освобожден от этой должности по собственному желанию. Ранее руководил Агентством стратегических инициатив.