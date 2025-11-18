Песков: желтая Lada Kalina Путина перевыполнила свою миссию

В 2010 году, будучи премьер-министром, Владимир Путин проехал на этом автомобиле несколько сотен километров по трассе "Амур"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Автомобиль Lada Kalina, на котором в 2010 году российский лидер Владимир Путин проехал за рулем от Хабаровска до Читы, перевыполнил свою миссию, раз стал талисманом качественного строительства дорог. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин рассказал, что Путин подарил Lada Kalina одному из рабочих, "она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники". Министр отметил, что эта машина "стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства".

"Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила ее", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Путин периодически сам садится за руль автомобиля, например во время рабочих поездок по стране. В 2010 году, будучи премьер-министром, он проехал на желтой Lada Kalina несколько сотен километров по трассе "Амур".