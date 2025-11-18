Володин назвал европолитиков машинами, которыми управляет "Урфин Джюс"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Представители Евросоюза давно стали машинами, которыми кто-то управляет. Такое мнение в ходе пленарного заседания высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Речь об этом зашла, когда при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов система ошибочно засчитала, что один из депутатов проголосовал против принятия документа во втором чтении.

"Вот мы сегодня рассматривали вопрос с воровством наших денег по инициативе представителей Евросоюза. По-видимому, они там давно стали машинами и ими кто-то руководит. Надо разобраться, где этот "Урфин Джюс", - сказал Володин.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах. В связи с этим председатель Госдумы поручил подготовить обращение к правительству РФ в связи с возможным изъятием российских активов в Европе. Рассмотреть документ планируется на заседании палаты парламента 20 ноября.