Посол РФ указал на заметное улучшение отношений между Россией и Пакистаном

ИСЛАМАБАД, 18 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан добились заметного улучшения двусторонних отношений за последние несколько лет, расширив взаимодействие в различных областях, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил посол РФ в исламской республике Альберт Хорев на круглом столе, организованном Институтом стратегических исследований Исламабада.

"За последние несколько лет двусторонние отношения между Пакистаном и Россией демонстрируют устойчивое и существенное улучшение. Наш политический диалог стал более открытым, конструктивным и ориентированным на будущее. Мы расширили сотрудничество в различных областях: энергетике, торговле, безопасности, борьбе с терроризмом и координации гуманитарной деятельности", - сказал он. Хорев отметил, что Москва и Исламабад, несмотря на ряд препятствий, в частности незаконные санкции Запада, смогли обеспечить значительный рост товарооборота за последние два года.

По словам главы российской дипмиссии, стороны продолжают диалог по ряду крупных совместных экономических инициатив, включая реконструкцию Карачинского металлургического завода в провинции Синд. Эти и другие вопросы двустороннего взаимодействия будут обсуждаться в рамках заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в Исламабаде на следующей неделе, добавил Хорев.

Посол также информировал об активизации двусторонних связей в сфере образования, отметив, что российские власти увеличили в три раза количество государственных стипендий, выделяемых студентам из Пакистана. "Мы расширяем центры изучения русского языка в Исламабаде, Лахоре и других городах Пакистана", - добавил он.

Как подчеркнул дипломат, Россия и Пакистан сохраняют приверженность "активному и конструктивному политическому диалогу". Об этом свидетельствует встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре 2025 года в Китае, констатировал Хорев.