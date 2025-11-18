Песков: поддержанные Трампом "сверхсанкции" против РФ не повлияют на ШОС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Законопроект Конгресса о "сокрушительных" санкциях против России, который призван ввести рестрикции против третьих стран за сотрудничество с Москвой, никак не отразится на работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так прокомментировал поддержанную американским лидером Дональдом Трампом инициативу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На работе ШОС это никак не отразится, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп".