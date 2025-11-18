{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России
Обновлено 

Песков: поддержанные Трампом "сверхсанкции" против РФ не повлияют на ШОС

Пока не ясно, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал президент США, заявил пресс-секретарь российского лидера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Законопроект Конгресса о "сокрушительных" санкциях против России, который призван ввести рестрикции против третьих стран за сотрудничество с Москвой, никак не отразится на работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так прокомментировал поддержанную американским лидером Дональдом Трампом инициативу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему

"На работе ШОС это никак не отразится, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп".

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
Путин попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания
Президент РФ отметил, что с теплотой вспоминает саммит Шанхайской организации сотрудничества
Путин попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания
Читать полностью