Посол РФ: Россия ценит нейтралитет Пакистана по украинскому конфликту

ИСЛАМАБАД, 18 ноября. /ТАСС/. Россия ценит нейтральную позицию Пакистана по украинскому конфликту, которой страна придерживается, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил посол РФ в исламской республике Альберт Хорев на круглом столе, организованном Институтом стратегических исследований Исламабада.

"Особо хочу подчеркнуть, что мы ценим нейтральную, дружелюбную позицию Пакистана по отношению к конфликту на Украине, несмотря на все давление со стороны Запада", - сказал он. По словам Хорева, российские власти в позитивном ключе отмечают "глубокое понимание [Пакистаном] современной международной обстановки и внешней политики России, которое обуславливает схожесть позиций [двух стран] по различным глобальным и региональным вопросам".

Глава российской дипмиссии отметил выгодное географическое расположение Пакистана, которое позволяет ему развивать связи со странами нескольких регионов и принимать участие в многосторонних инициативах. В этой связи дипломат подчеркнул, что Москва "решительно поддерживает расширение региональной торговли, транспортных коридоров и энергетического сотрудничества".