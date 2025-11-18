{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол РФ: Россия ценит нейтралитет Пакистана по украинскому конфликту

Альберт Хорев отметил, что российские власти в позитивном ключе отмечают "глубокое понимание современной международной обстановки и внешней политики России
© Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM

ИСЛАМАБАД, 18 ноября. /ТАСС/. Россия ценит нейтральную позицию Пакистана по украинскому конфликту, которой страна придерживается, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил посол РФ в исламской республике Альберт Хорев на круглом столе, организованном Институтом стратегических исследований Исламабада.

"Особо хочу подчеркнуть, что мы ценим нейтральную, дружелюбную позицию Пакистана по отношению к конфликту на Украине, несмотря на все давление со стороны Запада", - сказал он. По словам Хорева, российские власти в позитивном ключе отмечают "глубокое понимание [Пакистаном] современной международной обстановки и внешней политики России, которое обуславливает схожесть позиций [двух стран] по различным глобальным и региональным вопросам".

Глава российской дипмиссии отметил выгодное географическое расположение Пакистана, которое позволяет ему развивать связи со странами нескольких регионов и принимать участие в многосторонних инициативах. В этой связи дипломат подчеркнул, что Москва "решительно поддерживает расширение региональной торговли, транспортных коридоров и энергетического сотрудничества".

Теги
УкраинаПакистанРоссия
Путин попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания
Президент РФ отметил, что с теплотой вспоминает саммит Шанхайской организации сотрудничества
Путин попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания
Читать полностью