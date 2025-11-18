Посол РФ: Россия готова помочь в разрешении конфликтов Пакистана

ИСЛАМАБАД, 18 ноября. /ТАСС/. Россия готова выступить посредником в разрешении конфликтов Пакистана с Индией и Афганистаном. Об этом заявил посол РФ в исламской республике Альберт Хорев на круглом столе, организованном Институтом стратегических исследований Исламабада.

"Мы готовы <...> выступить посредником в поиске решения недавних конфликтов между Пакистаном и Индией, между Пакистаном и Афганистаном", - сказал он. "Мы также разделяем общую обеспокоенность по поводу региональной безопасности, особенно ситуации в Афганистане, и поддерживаем продолжение сотрудничества в целях обеспечения мира, предотвращения терроризма и содействия социально-экономическому развитию", - добавил дипломат.

Глава российской дипмиссии отметил, что напряженность в отношениях между государствами Южной Азии зачастую провоцируется внерегиональными державами. В этом контексте он напомнил об инициативах президента РФ Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства и формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Эти концепции дополняют друг друга и основаны на общем принципе, согласно которому региональные проблемы должны решаться региональными субъектами, подчеркнул Хорев.