Путин назвал повышение авторитета ШОС общей целью стран - членов организации

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Повышение авторитета и влияния Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - общая цель всех стран - участников ШОС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями советов министров стран ШОС в Кремле.

"У всех нас одна общая цель - повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом региональных объединений. И правительствам, естественно, принадлежит особая роль в налаживании конкретной практической работы, работы по расширению многопланового взаимодействия государств - членов организации", - указал Путин.

Правительствам стран в практическом плане отведена особая роль, отметил российский лидер. "Практическую работу как раз и осуществляет правительство, то есть коллективы под вашим руководством", - уточнил он.

Глава государства указал на успешное проведение сегодня очередного заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС. "[Вы] наметили планы дальнейшей совместной деятельности, в том числе с учетом принятых на сентябрьском саммите ШОС в Китае Тяньцзиньской декларации и Стратегии развития организации до 2035 года", - пояснил он.

Путин напомнил, что в ходе российского председательства в Совете глав правительств ШОС в текущем году в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России весьма результативно прошло порядка 30 министерских совещаний и экспертных встреч, форумов с участием деловых и общественных кругов, молодежи, были согласованы многочисленные взаимовыгодные проекты и программы сотрудничества.

"В фокусе приоритетного внимания правительств традиционно находятся вопросы экономического взаимодействия, развития и диверсификации торговли и инвестиций. И слаженные усилия на этих направлениях дают реальные результаты", - резюмировал он.