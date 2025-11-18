В Крыму сравнили соглашение между Украиной и Францией с сюжетом "12 стульев"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Соглашение между Украиной и Францией о военной помощи Киеву напоминает сюжет романа "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова - оно является фиктивным, в котором каждая сторона считает себя победительницей, такое мнение высказал глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

17 ноября Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе подписали соглашение об оказании военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются, однако, по данным телеканала LCI, соглашение касается поставок французских истребителей Rafale для украинской армии. Как заявил Зеленский телеканалу, Киев рассчитывает получить от Франции 100 истребителей Rafale.

"Что этот документ значит для Украины и с чем его можно сравнить? С бессмертным произведением советской литературы "12 стульев", с тем эпизодом, в котором Остап Бендер создает организацию "Союз меча и орала": "Делайте ваши вклады!", "Заграница нам поможет!" и все такое. Только в данном случае оба участника фиктивной сделки, стратегически не имеющей обязывающего характера, считают себя Бендерами. У Украины нет денег на покупку французских "Рафалей", у Франции нет этих "Рафалей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подписанное на 10 лет соглашение тем более является фиктивным, поскольку за это время как Макрон, так и Зеленский уже исчезнут с политической арены.