Обновлено 

Путин попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания

Президент РФ отметил, что с теплотой вспоминает саммит Шанхайской организации сотрудничества
© ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном попросил передать приветствие и наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Цзиньпину. Он рассказал, что с теплотой вспоминает саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

"С теплотой вспоминаю свое пребывание в этом замечательном, красивом и современном китайском городе [Тяньцзине], обстоятельное общение с моим другом, председателем Си Цзиньпином, и потом в Пекине в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы Китая над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания и большой привет председателю Китайской Народной Республики", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинЛи Цян
Читать полностью