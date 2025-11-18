Эксперт Суслов: на переговорах в Турции США попытаются "надавить" на Зеленского

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ считает, что фактором давления со стороны Вашингтона будет коррупционный скандал на Украине

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. США в ходе переговоров в Турции постараются посредством давления принудить Владимира Зеленского к территориальным уступкам России для урегулирования украинского конфликта и к возвращению к Стамбульскому формату. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Я думаю, что переговоры будут заключаться в давлении на Зеленского со стороны [спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена] Уиткоффа в первую очередь по вопросу территориальных уступок в пользу России со стороны Зеленского, а также фактором который будет усиливать это давление со стороны Уиткоффа будет, безусловно, тот коррупционный скандал, который сейчас раскручивается на Украине с подачи как раз традиционно финансировавшихся Соединенными Штатами акторов, как НАБУ и САП, - сказал эксперт. - И наверняка это тоже будет использовано для давления на Зеленского, что ему необходимо быть более гибким, иначе со всем компроматом, который на него будет вылит, он будет просто политически уничтожен".

Суслов отметил, что достижение некого компромиссного решения по условиям перемирия и урегулирования конфликта - полностью в духе президента США Дональда Трампа, "в стилистике его внешней политики"."Напомню, что именно Стивен Уиткофф, если верить многочисленным западным публикациям, оказывал на Зеленского наиболее жесткое давление в ходе недавней встречи в Белом доме Зеленского с Трампом и до нее по поводу территориальных уступок. И есть основания полагать, что если действительно Зеленский завтра будет вести переговоры с Уиткоффом, то это давление продолжится, - продолжил он. - И то наступление, достаточно успешное, которое сейчас ускоряет Россию на поле боя и в Запорожской области, и в Донбассе, как раз придаст дополнительный вес аргументам Уиткоффа о том, что Зеленскому необходимо идти на территориальные уступки России".

При этом аналитик обратил внимание, что администрация Трампа пытается оказать давление в том числе и на Россию. "Это выражается в том, что Трамп заявил о поддержке санкционного проекта в Конгрессе по введению новых мер против России и торговых партнеров России. То есть давление оказывается и в отношении одной стороны, и в отношении другой стороны, - заключил эксперт. - Думаю, что одним из результатов встречи Зеленского с Уиткоффом и вообще поездки Зеленского в Турцию будет как раз решение о возобновлении Стамбульского трека российско-украинских переговоров".

О переговорах в Турции

Ранее Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров" по украинскому урегулированию. Он не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции. По его словам, делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщило, что Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским.