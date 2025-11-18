Путин: российско-китайские отношения переживают наилучший период

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вступившие в новую эпоху российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступившие в новую эпоху, действительно переживают наилучший период в своей истории", - отметил Путин.

Как указал российский лидер, отношения двух государств выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, которые затрагивают коренные интересы друг друга. "При этом не направлены против кого бы то ни было", - подчеркнул он.

Президент РФ напомнил, что недавно в Ханчжоу состоялась 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. "С удовлетворением могу отметить, что наше правительство, министерства, ведомства слаженно работают над реализацией всего массива практических договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что РФ ценит вклад премьера Госсовета КНР в совместную работу. "И мы ценим, уважаемый господин премьер-министр, ваши личные усилия, ваш личный вклад в эту работу", - обратился президент к Ли Цяну.