Медведев обсудил с Хинштейном вопросы безопасности Курской области

На встрече затронули вопросы создания историко-культурного кластера на территории Курской крепости в рамках подготовки к 1000-летию Курска

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, на которой обсудил вопросы обеспечения безопасности региона.

"В ходе встречи с губернатором Курской области Александром Хинштейном обсудили темы, связанные с обеспечением региональной безопасности, которые поднимались в ходе рабочей поездки в Курскую область", - написал Медведев во "ВКонтакте".

Кроме того, на встрече затронули вопросы создания историко-культурного кластера на территории Курской крепости в рамках подготовки к 1000-летию Курска. "Партия "Единая Россия" поможет региону с финансированием в рамках партийного проекта "Историческая память", - отметил Медведев.