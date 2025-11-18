Депутат Шеремет назвал "цветочками" украинские диверсии в Польше

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции выразил уверенность в том, что украинские неофашисты привычно снова "покусают кормящую их руку"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Два подрыва на железной дороге в Польше - это только начало в череде диверсий со стороны граждан Украины. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что двое граждан Украины установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе.

"Руководство Польши, в ущерб своей стране прикрываясь фальшивыми демократическими лозунгами, сделало все, чтобы вырастить неонацистского монстра в соседней Украине. И сегодня для Польши наступает время прозрения и осознания, что они собственноручно вскормили лютого врага в виде бандеровских формирований, вернувшихся из ужасающего небытия Второй мировой войны. Именно они кощунственно выплетали жуткие венки из убитых польских детей во время Волынской резни. Поэтому сегодняшние украинские диверсанты и террористы, орудующие в Польше, это лишь прелюдия и тревожные "цветочки", - сказал Шеремет.

Он выразил уверенность в том, что украинские неофашисты привычно снова "покусают кормящую их руку". Депутат Госдумы добавил, что у властей Польши все еще есть шанс исправить ситуацию с безопасностью в стране.