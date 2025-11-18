Замглавы МИД РФ обсудил с послом Австрии подготовку к заседанию СМИД ОБСЕ

Встреча Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет 4-5 декабря в Вене

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и посол Австрии в Москве Герхард Зайлер обсудили предстоящее заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которое пройдет 4-5 декабря в Вене. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

"В центре внимания находилась проблематика ОБСЕ, в частности, отдельные аспекты предстоящего 4-5 декабря 2025 года в Вене заседания Совета министров иностранных дел Организации, - указали в министерстве. - В контексте обсуждения ряда вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня с российской стороны были изложены принципиальные оценки причин кризисного состояния международных отношений и безопасности".

Ранее Грушко заявлял, что российская сторона намерена принять участие в заседании СМИД ОБСЕ в 2025 году.

В конце каждого календарного года традиционно проходит Совет министров иностранных дел организации. Он является центральным директивным и руководящим органом. В 2025 году в ОБСЕ председательствует Финляндия.