Сенатор Волошин: диверсия в Польше показывает слабость системы безопасности

Александр Волошин считает, что данные диверсанты не связаны с Россией

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Инцидент с диверсией на железной дороге в Польше и бегство предполагаемых виновников-украинцев показывает несостоятельность системы безопасности страны и рушит ее репутацию "форпоста безопасности" Европы. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Факт того, что исполнители спокойно покинули Польшу через КПП на границе с Белоруссией, говорит о несостоятельности польской силовой риторики. Варшава долго пыталась строить из себя "форпост безопасности" Европы против Белоруссии и России, а на деле не в состоянии обеспечить защиту даже собственных транспортных коридоров на границе", - сказал собеседник агентства.

Волошин считает, что данные диверсанты не связаны с Россией, однако пока в западных столицах "закрывают глаза на деятельность украинских террористов и поставляют на Украину все новые ресурсы, подобные инциденты будут множиться". "Это прямой результат той самой политики безусловной поддержки, которой руководствуется Польша и ее союзники по НАТО. Наступает момент, когда им придется признать, что они сами взрастили угрозу у себя под боком, и ее не получится вечно направлять только в сторону России", - сказал собеседник агентства.

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Затем двое граждан Украины были установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше. Об этом 18 ноября также сообщил польский премьер, выступая в Сейме. По его словам, они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами - один из подозреваемых уже проходил по делу об актах диверсии во Львове, другой проживал в Донбассе и "работал в прокуратуре". Как отметил Туск, обоим мужчинам удалось покинуть польскую территорию через КПП на границе с Белоруссией в Тересполе.