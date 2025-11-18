Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Уругвая в РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с назначенным послом Уругвая в России Росарио Портель Касановой, которая вручила ему копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы с обеих сторон было выражено удовлетворение дружественным характером российско-уругвайских отношений, отмечено наличие обоюдной заинтересованности в продолжении совместной работы по укреплению всего комплекса двусторонних связей, прежде всего в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах", - проинформировали на Смоленской площади.