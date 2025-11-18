Путин: Россия и Монголия поступательно развивают сотрудничество

Президент РФ отметил, что за первые 8 месяцев 2025 года товарооборот между странами вырос на 7,9%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество между Россией и Монголией поступательно развивается, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

"Очень рад вас видеть. Мы не так давно встречались с вами и имели возможность обсудить наши текущие дела по очень многим приоритетным для Монголии и для России направлениям. В целом мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне, с точки зрения расширения сотрудничества, - обратился российский лидер к своему собеседнику. - Наши двусторонние связи поступательно развиваются".

Путин отметил, что за первые 8 месяцев 2025 года товарооборот между РФ и Монголией вырос на 7,9%. "Надо сказать, что в современных условиях практически 8% рост - это, в общем, хороший показатель", - указал президент РФ.

Он напомнил, что в 2025 году исполняется 105 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. "Мы признательны за то, что президент Монголии разделил с нами праздник 9 мая, был в Москве в ходе праздничных мероприятий по поводу Победы в Великой Отечественной войне", - добавил Путин.