Путин: Россия уделяет особое внимание трехсторонним связям с КНР и Монголией
20:12
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Москва придает особое значение развитию сотрудничества с Пекином и Улан-Батором в трехстороннем формате, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром.
Президент России подчеркнул, что РФ уделяет особое внимание взпимодействию с Монголией и Китаем в трехстороннем формате. Путин также сообщил о том, что обсуждал возможности расширения трехстороннего сотрудничества государств с главой правительства Китая.