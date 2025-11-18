Путин: Россия уделяет особое внимание трехсторонним связям с КНР и Монголией

Президент РФ отметил, что обсуждал с главой правительства Китая расширение трехстороннего сотрудничества с Пекином и Улан-Батором

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Москва придает особое значение развитию сотрудничества с Пекином и Улан-Батором в трехстороннем формате, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

Президент России подчеркнул, что РФ уделяет особое внимание взпимодействию с Монголией и Китаем в трехстороннем формате. Путин также сообщил о том, что обсуждал возможности расширения трехстороннего сотрудничества государств с главой правительства Китая.