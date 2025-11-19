Мединский: Украина ведет информационную войну в сфере истории

Киевский режим запрещает имена известных личностей и присваивает статус государственных наград фашистским крестам, пояснил помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Киев ведет тотальную информационную войну в сфере истории, запрещая имена известных личностей. Такое мнение выразил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье, написанной для "Комсомольской правды".

"Тотальная информационная война идет и в сфере истории. В августе 2025 г. Киев официально подтвердил, что выводит свою преемственность от частей СС и бандеровцев. Фашистским крестам, которыми в годы войны награждались боевики ОУН/ УПА, присвоен статус госнаград Украины", - отметил Мединский в статье.

По его словам, тем же законом предусмотрено "внедрение механизмов, которые не позволят местным органам власти саботировать процесс "декоммунизации и деколонизации".

Как отмечает Мединский в статье, институт национальной памяти Украины опубликовал подробные проскрипционные списки тех, чьи имена отныне на Украине должны быть преданы забвению, и отдельно - списки "разрешенных" имен. В список "запрещенных" имен попали более 80 человек, в частности, Ломоносов, Жуковский, Лермонтов, Белинский, Бунин, Тургенев, Глинка, Мусоргский, Суриков.

"Обвинение страшное: оказывается, поэты и композиторы "прославляли российскую имперскую политику". Памятники - снести, книги - изъять, улицы - переименовать, из учебников - вымарать. Речь не только о людях: в буквальном смысле под нож идут события истории, которые, казалось бы, забыть невозможно", - добавил он.