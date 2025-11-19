Медведев назвал успехи ВС РФ "лучшим катализатором" гибели киевского режима

Зампред Совбеза РФ считает, что образовавшийся в Европе "гнойник в любом случае будет вскрыт"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Успехи Вооруженных сил (ВС) России на фронте являются лучшим катализатором гибели киевского режима, которая неизбежно случится, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В Telegram-канале он указал, что "образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт", при этом аллегорично добавил, что во властях Украины наблюдается уже "газовая гангрена" и бандеровскому режиму придется "совершить самоампутацию".

"Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится - и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога... И лучшим катализатором его неизбежной и мучительной гибели являются успехи наших вооруженных сил", - отметил Медведев.

Он также добавил, что "абсцесс" украинской власти протекает быстрее, чем казалось, и если не будет совершена самоампутация - Киев ждет кровавая гибель.

14 ноября Медведев, комментируя коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича, прослывшего "кошельком" Владимира Зеленского, отмечал, что украинскую власть в сложившейся ситуации не поддерживает ни Запад, ни Европа, и "скальпель истории уже занесен" над ней.