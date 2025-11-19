Мединский назвал происходящее на Украине общей трагедией

По словам помощника президента РФ, любому знакомому с историей человеку очевидно историческое единство русских и украинцев

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Происходящая на Украине трагедия является общей, любому знакомому с историей человеку очевидно историческое единство русских и украинцев. Такое мнение выразил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье, написанной для "Комсомольской правды".

Мединский отметил, что "разворачивающаяся на наших глазах трагедия" украинцев является "трагедией для всех нас". Он добавил, что "информационный морок" внутри Украины не ослабевает и все больше "набирает силу". Любому человеку, "знакомому с историей на уровне начальной школы", очевидно, что "русские и украинцы исторически" являются "одним народом", написал помощник президента РФ.

Он добавил, что в настоящее время усилиями украинских властей говорить о единстве затруднительно. Теперь "маски сброшены", и относительно Украины "мы живем сегодня в совсем другой реальности", ее следует признать. "Мы недооценили эффективность поистине геббельсовского накала украинской пропаганды", - подчеркнул помощник президента.