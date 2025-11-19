Эксперт Сорокин: рост военного потенциала Молдавии вызывает опасение

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества указал на курс президента республики Майи Санду, которая, не раскрывая конкретных угроз, обозначила необходимость укрепления обороноспособности в условиях неопределенности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Усиление военной мощи Молдавии за счет приобретения новых гаубиц вызывает опасения относительно возможных геополитических последствий такого решения. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"Министерство обороны Молдавии официально подтвердило, что в страну были поставлены крупнокалиберные гаубицы израильского производства калибра 155-мм. Кроме того, планируется закупка дополнительных артиллерийских орудий на сумму €1 млн, включая буксируемые гаубицы калибра 105-мм. Президент Майя Санду, не раскрывая конкретных угроз, обозначила необходимость укрепления обороноспособности страны в условиях неопределенности. Следует подчеркнуть, что систематическое и целенаправленное усиление военного потенциала Молдавии под руководством партии PAS и президента Санду вызывает обоснованные опасения относительно потенциальных геополитических последствий", - отметил эксперт.

По мнению эксперта, опасения связаны с тем, что гаубицы представляют собой стратегическое средство, предназначенное для разрушения городских объектов и прорыва оборонительных линий противника. "Важно отметить, что использование гаубиц в оборонительных целях может быть сопоставлено с применением специализированных систем вооружения, предназначенных для выполнения задач, требующих высокой точности и эффективности", - добавил он.

По словам Сорокина, поставки осуществляются при финансовой поддержке "Европейского фонда мира", который уже оказал Молдове военную помощь на общую сумму более €47 млн, хотя ранее основным источником финансирования военного бюджета страны являлись США.

В 2025 году правительство Молдавии приняло новую военную стратегию, в которой главной угрозой для страны названа Россия. Документ подразумевает увеличение военных расходов до 1% ВВП, а также численности вооруженных сил на 30%, до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. В нем также говорится о перевооружении и переходе на стандарты военной подготовки ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Украиной.

Против милитаризации и увеличения военных расходов на фоне экономического кризиса выступает парламентская оппозиция. Озабоченность усилением военной мощи выражают власти Гагаузии, непризнанного Приднестровья, а также России, которая обеспечивает миротворческую операцию на берегах Днестра.