ФСБ рассекретила материалы о вербовке бывших карателей разведкой США

На сайте службы можно увидеть копии документов

Здание ФСБ © Максим Чурусов/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ФСБ рассекретила материалы о вербовке американской разведкой бывших советских граждан, служивших в карательных подразделениях гитлеровцев.

В рубрике "Архивные материалы" на сайте ФСБ опубликованы копии документов об арестованных в апреле 1953 года советскими органами госбезопасности на территории Украины участниках группы агентов американской разведки - Александре Лахно, Александре Макове, Сергее Горбунове и Дмитрии Ремиге, которые в годы Великой Отечественной войны служили в карательных органах немецко-фашистских оккупантов, а после ее окончания прошли школу американской разведки в Бад Висзее и были заброшены с заданиями шпионского и диверсионно-террористического характера на территорию Советского Союза.