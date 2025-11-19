ГД ратифицировала договор России с Лаосом о помощи по уголовным делам

Соглашение также определяет условия, при которых страны могут отказывать друг другу в правовой помощи

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали договор между Россией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ на рассмотрение палаты парламента внес президент РФ Владимир Путин.

"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в городе Москве 31 июля 2025 года", - говорится в документе.

Согласно договору, Россия и Лаос будут оказывать друг другу правовую помощь, если совершенное преступление является уголовно наказуемым по закону двух стран.

В документе указано, что правовая помощь будет оказываться в том числе в виде проведения обысков, осуществления розыска, ареста, изъятия и конфискации доходов, которые преступник получил, совершая правонарушение. Кроме того, у стран появится возможность временно передавать друг другу лиц, которые находятся под стражей или отбывают наказание, в качестве свидетелей или потерпевших.

Договор также определяет условия, при которых РФ и Лаос могут отказывать друг другу в правовой помощи. В частности, любая из стран может отклонить соответствующий запрос, если оказание помощи может нанести ущерб суверенитету и безопасности государства.