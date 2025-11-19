Путин поздравил президента Египта с днем рождения на церемонии в честь АЭС

Глава государства пожелал Абделю Фаттаху ас-Сиси доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности

МОСКВА/КАИР, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, пользуясь случаем, поздравил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси с днем рождения. Российский и египетский лидеры по видеосвязи принимают участие в торжественной церемонии установки корпуса реактора египетской АЭС "Эд-Дабаа".

"Реализация проекта АЭС "Эд-Дабаа" во многом стала возможной благодаря личной инициативе <…> нашего друга господина президента Египта господина ас-Сиси, отмечающего сегодня, как уже коллеги отмечали, свой день рождения, - заметил, выступая, Путин. - От всей души поздравляю вас, господин президент! Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности".

"Хочу пожелать ему вот такой атомной энергии во всех его делах и начинаниях", - добавил российский лидер немногим позднее.