Депутат Ивлев объяснил планы НАТО по ускорению переброски войск на восток

Они связаны с подготовкой к войне

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Планы ЕС сократить время переброски войск НАТО с запада на восток связаны с подготовкой к войне с Россией. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

В среду газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц ЕС сообщила, что страны Евросоюза попытаются сократить время переброски войск НАТО с запада на восток почти в 15 раз - с нынешних 45 дней до пяти или даже до трех дней. Речь идет, по оценке дипломатов НАТО, о переброске около 200 тыс. военнослужащих, почти 1,5 тыс. танков и более 2,5 тыс. единиц другой бронетехники из США, Канады и Великобритании через континентальную Европу.

"Любые планы по изменению военной и транспортной инфраструктуры на театре военных действий всегда вызывают интерес у разных стран, и Россия здесь не исключение. Тем более, когда речь идет о планах агрессоров (не дипломатов) из НАТО к подготовке войны с Россией. Альянс уже не устраивает размещение своих войск в странах Прибалтики и Финляндии, ему мало поставок ракет, самолетов и танков ВСУ. НАТО хочет войны с Россией и планирует социальную катастрофу жителям стран Западной Европы. Вместо повышения зарплат, пенсий и пособий их бюджеты уйдут на милитаризацию жизни", - считает Ивлев.

Депутат добавил, что страны НАТО могут упускать из виду, что транспортные коммуникации быстро уничтожаются современным вооружением, не говоря уже об "Орешнике" и "Буревестнике".