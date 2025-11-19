Временный поверенный Ордаш: РФ не заинтересована в диверсиях в Польше

Временный поверенный в делах России в республике отметил, что в польском дипведомстве Москву "по доброй традиции голословно обвинили во всех бедах"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Москва абсолютно не заинтересована в осуществлении диверсий на железной дороге в Польше. На это указал временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в эфире телеканала "Россия-1".

В среду Ордаш был вызван в Министерство иностранных дел Польши из-за произошедших диверсий.

Дипломат отметил, что в польском дипведомстве Москву "по доброй традиции голословно обвинили во всех бедах, выкатили претензии, что якобы Россия стоит за актами диверсий". При этом польская сторона не хочет слышать никаких аргументов российской, указал он.

"Поляки даже не задаются вопросом о том, что, как правило, все подозреваемые в актах саботажа на территории Польши - это граждане Украины, - обратил внимание Ордаш. - Я задаю вопрос: "Как вы думаете, зачем это вообще России нужно?" Ответа на это нет".

"России это действительно абсолютно не нужно, мы в этом не заинтересованы, - подчеркнул дипломат. - У нас есть много других более важных дел, в том числе развитие отношений с конструктивно настроенными государствами. Польша в числе этих государств уже давно не находится. Это я и сказал сегодня полякам на встрече. Какие-то увещевания на них не действуют".

Временный поверенный констатировал, что в Польше "продолжают раздуваться ненависть к России, военная истерия, психоз".

Железнодорожные диверсии

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате инцидента никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Позже Туск сообщил, что двое граждан Украины были установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Он отметил, что причастные к подрыву якобы были связаны с российскими спецслужбами.