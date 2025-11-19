Дарчиев: США все еще не разъяснили свою позицию по ядерным испытаниям

Попытки "напустить туман" заставляют сомневаться в ответственном подходе Соединенных Штатов, указал дипломат

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Американская сторона до сих пор не предоставила разъяснений насчет своей позиции по ядерным испытаниям, заявил российской посол в США Александр Дарчиев в интервью "Коммерсанту".

"Ситуация складывается парадоксально. Американская администрация до сих пор не предоставила официальные разъяснения, запрошенные в том числе по линии МИД России, о том, имел ли в виду президент США натурные испытания с подрывом ядерного боезаряда - что окончательно похоронит во многом уже разрушенный самими американцами режим контроля над вооружениями - или же речь идет об испытаниях новых носителей. И это открывает широкое поле для спекуляций и инсинуаций", - отметил дипломат.

По его мнению, попытки Вашингтона "напустить туман" по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний не способствуют взаимному доверию и заставляют сомневаться в ответственном подходе США.

"Если применительно к сохранению в силе в течение года после окончания действия ДСНВ установленных им лимитов, на которое мы не напрашиваемся и что можно сделать быстро, не втягиваясь в переговоры, американцы отговариваются необходимостью скрупулезного анализа российской инициативы, то напускание тумана вокруг важнейшего вопроса международной безопасности и стратегической стабильности не способствует взаимному доверию и заставляет сомневаться в ответственном подходе американской стороны", - сказал Дарчиев, комментируя неоднозначную позицию США по ядерным испытаниям.

Москва спокойно воспринимает заявления Вашингтона по поводу ядерных испытаний в свете наличия у России прорывных образцов новейших вооружений, указал посол.

"Стоит отметить, что в самих США потенциальное возобновление ядерных испытаний вызывает острую критику не только у политических оппонентов [американского лидера] Дональда Трампа, но и в профессиональном сообществе: эксперты предупреждают о серьезных негативных последствиях такого шага. Заявления же о том, что Россия и Китай якобы испытывают ядерное оружие, а потому Америка обязана не отставать, носят голословный характер", - сказал дипломат.

"Подобные развороты нынешней администрации продиктованы стремлением обеспечить США военное превосходство. В Москве же они воспринимаются спокойно в свете прорывных и не имеющих аналогов образцов новейших вооружений, созданных в последние годы и надежно обеспечивающих безопасность нашей страны", - подчеркнул посол.