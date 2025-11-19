Дарчиев: диалог с США забуксовал, но не остановился

Контакты продолжаются, сообщил посол РФ в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Диалог между российской и американской стороной забуксовал, но это не означает его полное прекращение, контакты продолжаются и ведутся на различных уровнях. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью "Коммерсанту".

"Ни в коей мере. Значимость первой личной встречи Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом состоит в том, что оба лидера вели переговоры на равных, пытаясь нащупать точки сопряжения интересов, - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить об исчерпавшем себя импульсе саммита в Анкоридже. - То, что затем диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку. Контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости".