Путин включил главу ФСИН в комиссию против экстремизма

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин расширил состав межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. Указ опубликован на портале правовых актов.

В перечень членов комиссии теперь включен директор ФСИН России. Документ вступил в силу сегодня.

Межведомственная комиссия создана 29 июля 2011 года. В ее основные задачи входит подготовка ежегодных докладов о проявлениях экстремизма, разработка соответствующих антиэкстремистских мер и проектов концепций, стратегий, программ, планов и иных документов в этой области.