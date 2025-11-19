Дарчиев: Россия призывает США не заужать повестку в диалоге по раздражителям

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что важно ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон не заужать повестку в рамках диалога по раздражителям в двусторонних отношениях России и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью "Коммерсанту".

"Руки мы не опускаем, призывая переговорную госдеповскую команду не заужать - в противовес тому, как ставили задачу президенты, - диалог по раздражителям. Важно не ограничиваться только визовой сферой и более мелкими, бытовыми аспектами обеспечения функциональности дипмиссий, а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане", - указал посол.

По словам Дарчиева, в качестве первого шага необходимо вернуться к отправной точке, когда в декабре 2016 года на тот момент глава Белого дома Барак Обама, раздосадованный поражением Xиллари Клинтон на президентских выборах, запустил маховик российско-американской дипломатической войны. "С ее последствиями приходится сейчас мучительно разбираться. Будем продолжать настойчиво работать в этом направлении", - добавил посол.