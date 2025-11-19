Захарова: Россия продолжает оперативно выдавать визы гражданам США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва не мстит людям за ошибки режимов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия, несмотря на ужесточения со стороны США, продолжает оперативно выдавать визы американским гражданам. РФ не мстит людям за ошибки режимов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Сколько бы нас - я имею в виду наше посольство, наши генеральные консульства в Соединенных Штатах Америки - не сокращали (а некоторые наши генконсульства, как вы знаете, даже закрывали), это никогда не мешало российским дипломатам выдавать визы так же оперативно, как мы это делали в расширенном составе, - сказала дипломат. - Когда мы в ответ сокращали американских дипломатов исключительно только как ответную меру на сокращение наших дипломатов, американские дипломаты, как правило, всегда ужесточали еще больше выдачу виз для россиян".

По ее словам, хотя РФ не предписывала консульским сотрудникам США покидать территорию России в ответ на высылку российских дипломатов, но "США каждый раз говорили о том, что вне зависимости от того, меньше ли у них стало технического состава, меньше ли у них стало дипломатического состава, в любом случае они будут еще медленнее, еще сложнее выдавать визы россиянам".

"Как вы знаете, американцы получают российские визы just like that (только так, очень просто - прим. ТАСС), а российские граждане для того, чтобы получить американскую визу, должны выезжать за рубеж и записываться в очереди на полгода, а то и больше просто для того, чтобы пройти собеседование, что совершенно не означает, что визу они получат", - напомнила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что граждане США продолжат оперативно получать визы для поездок в РФ, как и граждане других стран. "Это наша особенность: мы никогда не отыгрываемся на людях, мы всегда с уважением относимся к социальной ответственности людей, потому что у многих семьи, у многих родственники за рубежом. Мы прекрасно понимаем, что людей нельзя наказывать, даже в ответ люди не должны страдать. Это могут быть вопросы здоровья, вопросы бизнеса. Почему нет? Бизнес важен, тем более сейчас, когда во всем мире, очевидно, накапливается такой кризисный потенциал. И мы никогда не мстим людям за ошибки их режимов. Поэтому с визами будет все хорошо", - заключила дипломат.