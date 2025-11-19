Захарова: Россия справится с терроризмом против своей энергетической системы

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у страны много разных вызовов

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия справится с террористическими действиями Украины против российской энергетической инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Вы знаете, у нас много вызовов, разных вызовов, они все спровоцированы извне. Мы с ними справляемся. Мы справились с санкционной войной, мы справимся и с терроризмом, который сейчас развернут киевским режимом в отношении российской энергетической инфраструктуры", - сказала дипломат.

"Мы справились с попыткой заблокировать России ее энергетическое сотрудничество с другими странами. Мы благодарны тем, кто развеял все иллюзии. Мы научились справляться. Мы научились не просто выживать - мы научились жить. Мы научились бороться с этим злом, мы будем бороться дальше", - подчеркнула Захарова.